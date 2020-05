Studenci uczelni medycznych z całej Polski biorą udział w akcji „Drzwi na wpół Otwarte”. Podczas wirtualnych dni otwartych odpowiadają na pytania związane ze studiowaniem medycyny. Do inicjatywy włączyło się oczywiście także Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Studentki kierunku lekarskiego odpowiadały m.in. na pytanie, jak wyglądają zaliczenia najważniejszych i najbardziej wymagających przedmiotów – anatomii i histologii.

Z anatomii nie ma żadnego warunku. Koniec końców wszyscy zdali, choć z tego, co wiem, były terminy wrześniowe. Z histologii kilka osób ma warunek, ale są to pojedyncze przypadki, także nie musicie się jakoś stresować i obawiać. Generalnie nikt na siłę nie będzie chciał was wyrzucić. Jeśli będziecie w miarę systematycznie się uczyć i przygotowywać, to nikt wam krzywdy nie zrobi.