W sobotę o 17:00 na boisku w Starym Kisielinie o kolejne ligowe punkty powalczy Drzonkowianka Racula.

Przypomnijmy, zespół Krzysztofa Nykiela powrócił po rocznej banicji w Klasie A do „okręgówki”. W dwóch pierwszych meczach Drzonkowianka zdobyła 4 punkty. Zremisowała z Pogonią Wschowa i wygrała na wyjeździe z Kado Górzyn. To powód do zadowolenia, o czym mówił w programie Piłkarska Zielona Góra Tomasz Sroczyński, wiceprezes klubu.

Bardzo dobry początek, chociaż mały niedosyt z Pogonią Wschowa. Była szansa nawet wygrać z nimi, choć oni też mieli rzut karny. Mamy 4 punkty, cieszymy się, a teraz zapraszamy kibiców na mecz z Iskrą Małomice. Chcemy wygrać, tak jak każdy mecz.

Sobotni rywal dwa pierwsze spotkania przegrał, ale mierzył się z potentatami – Stalą Jasień i Dozametem Nowa Sól.

Do każdego meczu podchodzimy profesjonalnie, z szacunkiem, bez żadnej pychy. To, że przegrali dwa mecze o niczym nie świadczy. Dozamet to minimum powinien być w IV lidze. Stal Jasień jest wzmocniona i ma chęć powalczenia o awans.

Mecz Drzonkowianki jutro o 17:00, a cała rozmowa do zobaczenia na wZielonej.pl. Program Piłkarska Zielona Góra w piątki o 11:15.