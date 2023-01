Ponad 600 kolarzy zawita w weekend do Drzonkowa. Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji będzie areną zmagań mistrzostw Polski w kolarstwie przełajowym.

Frekwencja znakomita, w Drzonkowie pojawią się wszyscy najlepsi, z niepokonanym od 2013 roku w przełajowych mistrzostwach kraju Markiem Konwą. Wychowanek Trasy Zielona Góra będzie jedną z gwiazd imprezy, która rozpoczyna się w piątek od nowości – rywalizacji sztafet mieszanych. O szczegółach mówi Leszek Dutczak, prezes Trasy Zielona Góra i dyrektor wyścigu.

Marek Konwa wielokrotny mistrz Polski, wychowanek pana Kazimierza w klubie LKS Trasa, zna ten teren, zna Drzonków, przyjeżdżał tutaj, objeżdżał tę trasę przed mistrzostwami. Wystartuje też w sztafecie mieszanej ze swoim klubem. Rywalizacja sztafet mieszanych to będzie coś nowego w naszych warunkach.

Zainteresowanie jest tak duże, że zmagania amatorów podzielono na dwa wyścigi. Amatorzy i mastersi rozpoczną ściganie w sobotę.

Są najpierw amatorów i potem w zależności od kategorii wiekowej. Na końcu będą jechać młodzicy i żacy, ci najmniejsi, którym warto kibicować. W niedzielę już same kategorie mistrzowskie, na końcu wyścigi elity kobiet (12:45), później elity mężczyzn (13:45).

Dutczaka pytamy jeszcze o to, skąd pomysł, by kolarzy ściągnąć do Drzonkowa. – Powstała u nas świetna grupa ludzi – dodaje Dutczak.

Wszyscy podziwiają nas w to, ile ludzi jest zaangażowanych społecznie w ten projekt. Do samej trasy, jej budowy było zaangażowanych 30 osób. Dużo pomaga nam rodziców dzieci, które jeżdżą w szkółce kolarskiej.

Zmagania w sobotę i niedzielę zaczną się o 10:00. Wstęp do Drzonkowa jest wolny.