Od porażki rozpoczął drugoligowy sezon Aldemed SKM Zastal Zielona Góra. Młodzi koszykarze przegrali w miniony weekend w Kościanie 77:92. Najwięcej punktów dla zielonogórzan zdobyli Ilian Węgrowski i Rafał Szpakowski, kolejno 17 i 16.

Mimo porażki z meczu zadowolony był trener zielonogórzan Dawid Mazur.

Zagraliśmy pierwszą połowę bardzo dobrą, wygrywaliśmy. W drugiej połowie rywale zagrali inaczej, z lepszą obroną. Rywal też się wzmocnił. To był mocniejszy zespół niż rok temu, gdy przegrywaliśmy z nimi dwukrotnie różnicą 30 punktów. Cały czas pamiętamy, że u nas jest młodzież i zobaczymy, jak to będzie.

Trenera Zastalu pytamy też o cele na ten sezon. Przypomnijmy, to drugi rok z rzędu, kiedy młoda drużyna ogrywa się na parkietach seniorskiej II ligi, za sprawą wykupienia dzikiej karty.

Chcielibyśmy się utrzymać, mieć więcej zwycięstw niż w poprzednim sezonie. Wtedy mieliśmy cztery zwycięstwa, teraz chcielibyśmy więcej. Wynikowo to jedna sprawa, druga to cele indywidualne. W tamtym roku Ilian Węgrowski dostał się do reprezentacji Polski. W tym roku do pierwszego zespołu oddaliśmy też Janka Góreńczyka, Tobiasza Dydaka i Jakuba Kunca. To też cel, który cieszy.