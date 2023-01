Przy zielonogórskim ratuszu było bardzo zielono. Wszystko za sprawą Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, która rozstawiła na deptaku Leśną Osadę. Mieszkańcy wspólnie świętowali zakończenie akcji „Eko Choinka”.

W styczniu pracownicy zielonogórskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej zebrali kilkadziesiąt tysięcy choinek. Jednak akcja rozpoczyna się już w grudniu, gdy zielonogórzanie kupują ekologiczne, zielone drzewek. Więcej o akcji mówi Krzysztof Sikora, prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze.

Eko Choinka, jak co roku, to jest szeroka akcja, kilkumiesięczna. Ona generalnie polega na tym, że my już zaczynamy w grudniu wydawanie naturalnych choinek, potem, oczywiście po świętach, ich odbieraniem. A dzisiaj na deptaku w otoczeniu Lasów Państwowych i w otoczeniu młodzieży pokazujemy, co z tych choinek można fajnego zrobić, przetworzyć, tak żeby było ekologiczne wykorzystanie i żebyśmy mieli fajne formy przetwarzania i wykorzystania dalszych choinek do produktów zarówno lasów, jak i naszych w zakresie gospodarki odpadami.