Trwa Lato Muz Wszelakich, a to oznacza… ogrom wydarzeń kulturalnych w całym mieście. Atrakcji dla dużych i małych nie zabraknie do końca sierpnia. Od koncertów, po spacery, a nawet potańcówki. Na jakie ciekawe wydarzenia można liczyć w tym tygodniu?

We wtorek o 11 ruszy spacer z przewodnikiem, zbiórka na Placu Bohaterów. W samo południe na zielonogórskim deptaku rozpocznie się też wystawa, przygotowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Co jeszcze? Pytamy o to Agatę Miedzińską, dyrektorkę Zielonogórskiego Ośrodka Kultury.

W czwartek śpiewamy z Maćkiem Miecznikowskim, na Placu Teatralnym. Mam nadzieję, że pogoda nas tym razem nie wygoni. Co Maciej śpiewał? Najpiękniejsze przeboje polskie i światowe, między innymi utwory Szpilmana, Młynarskiego, Sinatry.

Także w czwartek potańcówka w parku pałacowym w Starym Kisielinie. Nie zabraknie również spotkania autorskiego, tym razem z Zofią Mąkosą oraz wieczornego pub quizu. W piątek coś dla najmłodszych – kolejna odsłona bajek, bajd i banialuk. O 17 natomiast wspólne granie w planszówki. Także w piątek będzie muzycznie – to w Piekarni Cichej Kobiety – i tanecznie w Cafe noir. Co jeszcze się szykuje? Sprawdzicie to na stronie ZOK. Tam do zobaczenia szczegółowy harmonogram wydarzeń.