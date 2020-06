– Mieliśmy wizję, żeby zrobić coś dużego, żeby nie opierać się na tym, co jest, tylko zmienić to całkowicie – mówił o kolejnym projekcie rewitalizacji kąpieliska w Ochli przedstawiciel pracowni Archpeak, Paweł Wyczałkowski. Dodał jednak, że koncepcja powstawała z poszanowaniem natury. Pracownia chce bowiem zachować drzewa, z wyjątkiem terenu pod parking.

Na czym ma w takim razie polegać główna zmiana? Architekci zaproponowali likwidację skarp i wypłaszczenie terenu.

Oczywiście jest to kosztowne, jest to ciężkie do wykonania w sensie realizacji tej inwestycji. Aczkolwiek projektując to, nie mieliśmy tej bariery, że coś nam nakazano, więc postanowiliśmy zaproponować całkowitą zmianę niecki. Zwiększyliśmy ją, stworzyliśmy dłuższą plażę dzięki temu, że kształty są owalne. Zastosowaliśmy też kilka elementów w samej niecce, wykorzystując ją do uszczelnienia naszego nowego założenia.

Projektanci stwierdzili, że skarpy są barierą przed ustawieniem np. leżaków, które pojawiły się w ich koncepcji. W swoim pomyśle ujęli również wiele innych atrakcji.

Mamy strefę dla dzieci, strefę restauracyjną, przebieralni, szatni, plażową z beach barem, strefę sportową. Oczywiście mamy też strefę kempingową i namiotową, łącznie z jeziorkiem dostosowanym dla potrzeb np. wędkarstwa.

Głosowanie na projekt rewitalizacji kąpieliska w Ochli potrwa do 10 lipca. Można w nim wziąć udział przez internet na stronie ochla2022.pl, wypełnić formularz z „Łącznika Zielonogórskiego” lub oddać głos na papierowej karcie i wrzucić go do urny przed ratuszem.