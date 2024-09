To jeszcze nie jest czas, by mówić, że powódź mamy za sobą. Zdaniem Marcina Pabierowskiego, prezydenta Zielonej Góry stan Odry na terenie Zielonej Góry wciąż jest wysoki.

– Można to nazwać drugim etapem powodzi – mówi prezydent Pabierowski.

Mamy wysokość lustra wody 572 cm. Pamiętajmy, że 400 cm to poziom alarmowy. Chodzi o część miasta, czyli Jany, Stożne, Krępa. To są tereny objęte zagrożeniem powodziowym. Za trzy dni ma być 511 cm, ale 12 września było 213 cm. Zobaczmy, jaka to jest różnica i jakie masy wody są w obwałowaniu.