Dzień po zawodach Ride or Die '20 - BMX Contest na Skateplazie w Nowej Soli odbędą się darmowe warsztaty dla pasjonatów hulajnóg oraz BMX Freestyle. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11.00. Przez trzy godziny nie zabraknie atrakcji od leszczyńskiej ekipy CSC Agency. ⏱Harmonogram: 11.00 Pokaz BMX i SCOOT 11.15 Warsztaty SCOOT i BMX 12.15 Eliminacje wewnętrzne SCOOT i BMX 12.45 Pokaz BMX i SCOOT 13.00 Warsztaty SCOOT i BMX 13.30 Game of BIKE i Game of SCOOT (Leszno vs Nowa Sól) Serdecznie zapr...