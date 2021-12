Już za kilka dni święta, czas przygotowań przedświątecznych trwa więc w najlepsze. Co za tym idzie najbardziej pożądanym torem oprócz choinki, jest karp.

Tegoroczne podwyżki cen nie ominęły wigilijnego karpia. Ile zatem zapłacimy za rybę? Mówi sprzedawca ryb Piotr Szczepaniak.

W tym sezonie no jest taka cena jaka jest. Kilogram karpia – 24 złote. Jest tej ryby troszeczkę mało, nie wiadomo ile będzie jeszcze sprzedaż trwać, no jest malutko tej ryby. Dostawy są dwa – trzy razy dziennie, a i tak schodzi cały towar, mało co zostaje na drugi dzień. Od rana potrafi być kolejka pod samą aptekę, jeszcze ryba nie jest świeża przywieziona, a już ludzie się ustawiają i to schodzi w moment.