Nie zwalniamy, nie zatrzymujemy się, ten pociąg bardzo szybko pędzi. Kto jeszcze się nie załapał, niech wskakuje. Jeżeli chodzi o tego typu projekty, to planuję gdzieś tam w przyszłości na pewno rzucać sobie takie wyzwania i tą barierę przekładać gdzieś dalej. Już jestem zapisany w marcu na Otyliadę, to jest taki ogólnopolski maraton pływacki. W nocy na basenie płyniesz 12 godzin bez przerwy. Generalnie w 12 godzin masz przepłynąć jak najwięcej. To w marcu, a rok dopiero nam się zaczął. Także zobaczymy. Coś jeszcze charytatywnie fajnie by było przy okazji takiego wyzwania zebrać pieniążki na kogoś kto ich potrzebuje