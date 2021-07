Natalia Dominiak z ZKS Drzonków wspólnie z Martą Kobecką wywalczyła srebrny medal mistrzostw Europy w pięcioboju nowoczesnym.

Startujące w szfafecie Polki uległy tylko Białorusinkom.

Jest to mój pierwszy medal na arenie międzynarodowej w kategorii seniorskiej. Wcześniej zdobywałam medale ale na poziomie młodzieżowym. Cieszy to bardzo ze względu na obsadzę. Startowało tylko sześć sztafet damskich. To duże zaskoczenie dla nas.