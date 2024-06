To już pewne – troje zielonogórskich pięcioboistów zobaczymy na igrzyskach olimpijskich. Bilety do Paryża mają Natalia Dominiak i Kamil Kasperczak z ZKS-u Drzonków, dla których będzie to debiut w zawodach pod olimpijską flagą. Ponadto do Paryża uda się także Anna Maliszewska.

Reprezentantka Olimpii Zielona Góra zna smak walki na olimpijskich arenach. Wystartowała na igrzyskach w Rio de Janeiro i w Tokio.

Wcześniej już przepustkę do Paryża w innej dyscyplinie – strzelectwie sportowym wywalczyła Natalia Kochańska z Gwardii Zielona Góra.

Igrzyska olimpijskie w Paryżu rozpoczną się 26 lipca i potrwają do 11 sierpnia.