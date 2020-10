W poniedziałek rozpocznie się remont przyszłej siedziby Domu Samotnej Matki w Zielonej Górze. Pracami zajmie się Zakład Remontowo-Budowlany z Kopanicy k. Wolsztyna. Firma dostała już wstęp na teren remontu. W nowej lokalizacji, przy al. Wojska Polskiego, Dom Samotnej Matki będzie jednostką niezależną od Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Pierwsza część remontu przewidziana jest na koniec grudnia. To jest część dla matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży. Czyli mamy bardzo mało czasu, ale firma ma świadomość tego i wie, że jej się to uda. Później mamy drugi etap, który będzie trwał do maja i to będzie druga część budynku, w której zostanie umieszczony Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla ofiar przemocy w rodzinie i cała działalność naszego stowarzyszenia na rzecz dziecka i rodziny.