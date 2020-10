Opieka wytchnieniowa to stosunkowo nowa forma dbania o osoby starsze, z niepełnosprawnościami czy chorobami. W Zielonej Górze funkcjonuje od stycznia, odkąd powstało Centrum Wytchnieniowe Grupy Alivio. Działa jako spółdzielnia socjalna.

Centrum Wytchnieniowe służy temu, by odciążyć opiekunów osób starszych i z niepełnosprawnościami. W czasie, gdy potrzebujący znajduje się w placówce, jego opiekun może np. zająć się własnym zdrowiem lub wyjechać na urlop.

Zawsze przed każdym przyjęciem do nas robimy bardzo szczegółowy wywiad. Rozmawiamy i z rodziną, i z samym podopiecznym, co lubi, czego nie lubi, czego chce. Na podstawie tych zebranych informacji przygotowujemy kompleksowo całą usługę. Parę osób się już przewinęło – mieliśmy osoby interwencyjne, osoby starsze, które czekały na DPS. Przyjęliśmy takie kryteria, że opieka wytchnieniowa będzie u nas od jednej godziny do 14 dni.

W ośrodku pracują ludzie, którzy mają kilkunastoletnie doświadczenie w opiece nad osobami z niepełnosprawnością. Fach zdobywali za granicą.

Tam domy wytchnieniowe wyglądają jak 4-gwiazdkowe hotele. Jest przepięknie, to są takie pensjonaty, domy wypoczynkowe z całą masą różnych aktywności do wyboru. Są siłownie, kręgielnie i mnóstwo innych rzeczy – wszystko przystosowane w stu procentach do wózków inwalidzkich. To są po prostu takie kurorty, do których można jechać i poczuć się jak na wakacjach. Metalność ludzka też jest zupełnie inna – tam ludzie rozumieją, że opiekun musi być wypoczęty, zdrowy i mieć mnóstwo energii, żeby w świetny sposób sprawować opiekę nad osobą starszą lub z niepełnosprawnością.