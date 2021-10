Rozpoczęły się prace modernizacyjne związane z trybuną na tzw. „dołku”, czyli stadionie piłkarskim, który jest obok obiektu lekkoatletycznego przy ul. Sulechowskiej.

Stare ławki zastąpią krzesełka. O szczegółach prac mówi Robert Jagiełowicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Będzie wywieziona część skarpy, zabezpieczenie, utwardzenie, na to kostka brukowa, na którą przyjedzie gotowa trybuna, lekkiej konstrukcji na 746 miejsc siedzących. To będzie jeszcze z możliwością późniejszej rozbudowy. Może w budżecie obywatelskim uda się kiedyś wywalczyć piłkarzom pieniądze na jakieś lekkie zadaszenie. To będą lepsze warunki do oglądania meczów.