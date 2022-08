Ruszają zmagania w piłkarskiej III lidze. Lechia Zielona Góra w sobotę o 17:00 zmierzy z Rekordem Bielsko-Biała.

Zielonogórzanie swoje mecze rozgrywają na „dołku”. Obiekt w ubiegłym roku doczekał się nowej trybuny. Niedawno zamontowano też nowe ogrodzenie, które oddziela trybuny od boiska. To nie koniec zmian, bo jeszcze w tym roku trybuna zostanie zadaszona. Zielonogórskie środowisko piłkarskie zebrało na nią pieniądze w ramach budżetu obywatelskiego. Mecze pod dachem kibice będą mogli obejrzeć jeszcze w tym roku. Miasto czeka na oferty przetargowe. O szczegółach Robert Jagiełowicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze.

Od podpisania umowy jest 120 dni. Montaż nie powinien kolidować z meczami. W drugiej połowie tej rundy jesiennej będzie okazja, żeby to zadaszenie już powstało. Pan Konrad (Komorniczak – dop.mk) nęka nas i goni do roboty. Płotek jest jego zasługą, on na to znalazł sponsora. Zagorzali kibice też mnie tu poganiają, pytają o różne rzeczy.