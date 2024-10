Wzmożony ruch w pobliżu cmentarzy – to już niebawem. Miejski Zakład Komunikacji uruchamia już od najbliższego weekendu dodatkowe linie autobusowe, które pojadą w kierunku największej zielonogórskiej nekropolii.

Od najbliższej soboty będą kursować linia C2 od Os. Czarkowo w kierunku ul. Wrocławskiej, a na cmentarz z Os. Śląskiego będzie wyruszać linia C3. Ponadto częściej, bo co kwadrans będzie jeździć linia nr 0, w godz. 8:00-16:30. Szczegółowy rozkład jazdy znajdziecie poniżej.

Linia nr 0 – w godz. ok. 8:00 do ok. 16:30 kursuje co około 15 minut.

Linia C2 w godz. ok. 8:30 do ok. 16:30 kursuje co 30 minut na trasie: Os. Czarkowo – Batorego – Kupiecka – Bohaterów Westerplatte – Dworzec Główny – Staszica – Waryńskiego – Lwowska – Wrocławska

Linia C3 w godz. ok. 8:30 do ok. 16:30 kursuje co 30 minut na trasie: Os. Śląskie – Os. Pomorskie – Szosa Kisielińska – Podgórna – Lwowska – Wrocławska