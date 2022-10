Zaczęli fantastycznie, ale punktów nie zdobyli. Futsaliści AZS UZ Zielona Góra przegrali w meczu 6. kolejki pierwszej ligi z KS Sośnica Gliwice 1:3.

Lepszego początku akademicy nie mogli sobie wymarzyć. Już w 3 minucie Jakub Turowski zdobył bramkę i gospodarze prowadzili 1:0. Zielonogórzanie mieli jeszcze co najmniej dwie okazje do podwyższenia rezultatu. Gliwiczanie, którzy w tym sezonie jeszcze nie przegrali (cztery mecze, cztery zwycięstwa przed spotkaniem w Zielonej Górze) z minuty na minutę przejmowali inicjatywę. Efektem tego był wyrównujący gol. Strzelcem bramki w 13 minucie był Marcin Kiełpiński. Do przerwy było 1:1.

Decydujący dla losów tego spotkania okazał się okres miedzy 25 a 28 minutą. W tym czasie Sośnica zdobyła dwa gole. Na listę strzelców wpisali się Jarosław Mizera i Grzegorz Górka. Zielonogórzanie do samego końca próbowali zmienić niekorzystny obraz spotkania, ale starania akademików przypominały walenie głową w mur. Rezultat nie uległ już zmianie. Akademicy przegrali trzecie spotkanie w pierwszej lidze, w tym drugie na własnym parkiecie.