W ostatni dzień marca w Mediatece Góra Mediów o godzinie 19:00 rozpocznie się kolejne spotkanie z cyklu „Dobry wieczór z filmem”. Zielonogórzanie będą mogli obejrzeć klasyk z amerykańskich filmów science-fiction.

„Dobry wieczór z filmem” to nowość w Mediatece Góra Mediów, która swoją premierę miała w listopadzie 2022 roku. Marcowe spotkanie będzie trzecim w ramach tego cyklu. Więcej o tej akcji mówi Natalia Dyjas-Szatkowska, młodsza bibliotekarka Mediateki Góra Mediów.

To jest taki nasz nowy pomysł – cykl spotkań z filmem. Wybieramy jakieś klasyczne dzieło, oczywiście na prośbę czytelników, to oni nam podpowiadają, co by chcieli zobaczyć w następnym odcinku tego wydarzenia. A po filmie mamy dyskusję na temat produkcji. Nie możemy zdradzić, jaki to będzie tytuł tym razem, ale możemy powiedzieć, że to będzie klasyka filmu science-fiction. Wydarzenie odbywa się w ramach akcji „Ameryka w Twojej bibliotece”, pokazujemy filmy amerykańskie.