Fortepian, skrzypce i gitara – popularność tych instrumentów nie słabnie w gronie kandydatów chcących kształcić się w szkole muzycznej. Nauczyciele weryfikują też predyspozycje uczniów i czasami namawiają do podjęcia innych decyzji, jeśli chodzi o instrumenty.

O naborze na nowy rok szkolny do placówki, która po wakacjach ma już funkcjonować w nowym budynku przy ul. Dzikiej mówi Honorata Górna, dyrektorka Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze.

Ten tydzień jest ostatnim tygodniem, kiedy można złożyć wniosek aplikacyjny do szkoły. Wszystkie szczegóły są na stronie internetowej. Do szkoły I stopnia przyjmujemy uczniów w wieku 6-16 lat, w zależności od cyklu i wyboru instrumentu, a do szkoły II stopnia aż do 23. roku życia. Zapraszam m.in. studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, którzy kochają muzykę.