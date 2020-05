Od środy będą mogły działać przedszkola i żłobki. Placówki będzie jednak obowiązywał reżim sanitarny – grupy nie mogą liczyć więcej niż 12 dzieci, a sale powinny być regularnie wietrzone. Konieczna będzie również dezynfekcja zabawek.

Rodzice nie mają obowiązku posyłania dziecka do żłobka czy przedszkola. Jeśli jednak zdecydują się je przyprowadzić, powinno być ono zdrowe.

Każdemu dziecku mierzona jest temperatura. Przy wejściu do placówki, w szatni znajdują się płyny do dezynfekcji rąk. Każdy wchodzący obowiązkowo dezynfekuje ręce zgodnie z zamieszczoną instrukcją. Osoby wchodzące do placówki muszą być zabezpieczone w maski ochraniające nos i usta. Dzieci nie przynoszą do żłobka żadnych zabawek, smoczków czy też niebezpiecznych przedmiotów.