Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża powoli dobiegają końca. Kulminacją pięciodniowych obchodów była uroczysta gala w Filharmonii Zielonogórskiej. Podczas wydarzenia wyróżniono zasłużonych krwiodawców i działaczy Polskiego Czerwonego Krzyża.

Wręczono wyróżnienia państwowe, jak i wewnętrzne PCK. Jednym z ważnych wyróżnień jest odznaczenie „Kryształowe Serce”. Mówi Paulina Grzesiowska-Nowak, dyrektor Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża.

Jest to wyróżnienie dla osoby, która działa na rzecz honorowego krwiodawstwa w PCK. To takie nasze, czerwonokrzyskie, piękne wyróżnienie. Tak jak nazwa wskazuje, “Kryształowe Serce” ma kształt serca i jest z kryształu. Jest niezwykłym uhonorowaniem pracy osoby, która w PCK działa. Jest to zawsze niezwykła osoba.

W tym roku tą niezwykłą osobą okazał się Wojciech Sołtys, burmistrz Sulechowa.

Krew oddaję już ponad 20 lat. Na początku to nie było takie świadome krwiodawstwo. Oczywiście, chciałem pomóc, ale nie rozumiałem wtedy jakie to istotne. Bo przecież krwi do tej pory nie można zastąpić czymś sztucznym. Dzisiaj tak na to spoglądam.

– To ważne, aby doceniać tych, którzy ofiarowują innym ten życiodajny płyn – podkreślał Krzysztof Piwowarczyk z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

My jako pracownicy RCKiK w Zielonej Górze, mamy przyjemność na co dzień obcować twarzą w twarz z krwiodawcami. W wielu przypadkach traktujemy ich jako fantastycznych dobrych przyjaciół. Zawsze jesteśmy wdzięczni za to, co robią. Taka uroczystość, to jest okazja by uhonorować ich za szczególne zasługi. To bardzo istotne, szczególnie w tym czasie, gdy trudno jest o honorowych dawców krwi.

Dni Honorowego Krwiodawstwa to nie tylko święto, ale i przypomnienie o tym, jak wielką wartość ma bezinteresowna pomoc. Warto pamiętać, że każda kropla krwi może uratować życie.