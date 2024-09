W 2005 roku na wieży Braniborskiej został zamontowany teleskop, który służył przede wszystkim do szkolenia studentów. Niestety przez to, że miasto się powiększyło, miejsce nie nadaje się już na obserwacje astronomiczne. – Dodatkowo wieża jest dość wysoka i stosunkowo wąska, przez co odczuwa drgania spowodowane na przykład wiatrem – mówił dr Michał Żejmo z Instytutu Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Dlatego teleskop przeniesiono. Astronom zaznacza jednak, że popularna budowla ma duży potencjał. Jest świetnym miejscem na stację bolidową. To zespół kamer obserwujących całe niebo, żeby wyłapywać tzw. spadające gwiazdy.

Gdzie obecnie przebywa teleskop z Wieży Braniborskiej? I jakie badania prowadzi Instytut Astronomii? Tego dowiecie się z całej rozmowy.