O nasadzenia w centrum pytała w ostatniej audycji Prezydent na 96 FM jedna ze słuchaczek. Chodzi o ulicę Bohaterów Westerplatte, przy której posadzono platany klonolistne.

Dlaczego w donicach? Janusz Kubicki tłumaczył w Radiu Index, że powodem są instalacje podziemne.

Nie da się tam bezpośrednio do ziemi wsadzić jakichkolwiek roślin. Tam jest różnego rodzaju infrastruktura, m.in. gazowa. Nie może dojść do sytuacji, że korzenie zniszczą infrastrukturę. Wiem, że są tacy, którzy narzekali, że przy remoncie Westerplatte zieleń zniknęła i mieli rację. Znaleźliśmy sposób, co zrobić, żeby te drzewa z powrotem się pojawiły.