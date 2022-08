Ruszyło odliczanie do Winobrania 2022. Od największego święta wina w Polsce dzielą nas już nie tygodnie, a zaledwie dni. Przypomnijmy – kilkudniowa impreza ruszy w sobotę 3 września. Nie dla wszystkich będzie to jednak czas zabawy. Bo takie przedsięwzięcie oznacza ogromne wyzwanie logistyczne.

Tylko w tym roku na zielonogórskiej starówce pojawi się choćby 210 stanowisk handlowych i gastronomicznych. W tym 34 są z województwa lubuskiego. Mówi Zdzisław Strach, prezes Centrum Biznesu.

30 ogródków gastronomicznych – są to ogródki, które funkcjonują na co dzień przy restauracjach. Plus 4 dodatkowe. W sumie tysiąc metrów kwadratowych zajmą ogródki już istniejące, do tego 500 metrów dostawionych.