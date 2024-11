To jest biegowy listopad w naszym mieście! W świąteczny poniedziałek, 11 listopada dwa niepodległościowe biegi – 6. Zielonogórski Bieg Niepodległości przy Centrum Przyrodniczym i 3. Niepodległościowa Piątka w Ochli. Następnie 16.11 odbędzie się 11. Bieg Jeża w Parku Tysiąclecia.

Miesiąc biegowo zostanie zwieńczony 24 listopada drugą edycją „Biegu dla jaj”, wpisującego się w akcję Movember. O tym, o czym warto pamiętać mówi Lena Pilonis, jedna z organizatorek biegu.

Warto pamiętać, że jest to bieg ulicami miasta, co nie zdarza się często. Warto, żeby wziąć w nim udział, być razem. Wiadomo, z tym badaniem u mężczyzn jest różnie. Kobiety też się zapisują na ten bieg i zapisują się licznie.

Uczestnicy biegu głównego pokonają 6 km ulicami miasta ze startem i metą przy ratuszu, zaś dookoła ratusza pobiegną najmłodsi.

Pogoda jest gwarantowana, bo każdy ma taką, na jaką sobie zasłużył. Będziemy biegać, pobiegną też dzieciaki dookoła ratusza. Będzie słodki poczęstunek, pogadamy o profilaktyce, będzie jak zawsze sympatycznie.

Zapisy dla najmłodszych będą prowadzone w dniu zawodów, zaś dorośli mogą zapisywać się online na stronie www.super-sport.com.pl do 15 listopada. Tam też do 13 listopada trwają jeszcze zapisy na “Bieg jeża”. Bieg rozpocznie się o 11:00. Więcej w całej rozmowie, która do zobaczenia na wZielonej.pl.