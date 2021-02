Stowarzyszenie „Kolorowy Chynów” kolejny raz włącza się w akcję pomocy Ani Orłowskiej, chorej na rdzeniowy zanik mięśni. W tę sobotę zorganizuje na dzielnicy kiermasz łakoci, z którego dochód trafi na leczenie dziewczynki. Wydarzenie będzie powiązane również z walentynkami.

O akcji mówi Barbara Wybranowska, prezes stowarzyszenia „Kolorowy Chynów”.

Nasze słodkości będą przygotowane w kształcie serc. Będą lukrowane pierniczki, lizaki serduszka. Będą również uszyte przez jedną z pań maskotki z sercami, czyli wszystko, co kojarzy się ze świętem walentynek. Jedna z kwiaciarni zaopatrzy nas również w róże, które będzie można u nas dostać. Liczymy na to, że panowie będą mogli obdarzyć tymi kwiatami swoje panie.

Na miejscu będziemy mogli też napić się gorącej czekolady i kawy. Kiermasz odbędzie się w sobotę między 10:00 a 14:00 przy ulicy Truskawkowej 25.

W akcję włączają się także miłośnicy biegania w tym Bartek Borowiec. W swoje 42 urodziny chce pokonać 42 kilometry. Zaprasza wszystkich do wzięcia działu w biegu.

Jaka jest trasa tego biegu?

Biegniemy wzdłuż boiska SP 18 do osiedla Cegielnia. Później Wojska Polskiego, osiedle Leśne, ulica Foluszowa. Później lasem do drogi na Krosno Odrzańskie, Przylep, za lotniskiem, w kierunku na Czerwieńsk. a później skręcamy na parking Wysokie. To 22 kilometr z ciepłą zupą i bananami dla tych, którzy będą chcieli pobiec z nami dalej.