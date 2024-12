To było trzecie zwycięstwo Zastalu w sezonie, a pierwsze pod wodzą nowego trenera Vladimira Jovanovicia. Serb był zadowolony z postawy zespołu, który skutecznie realizował gameplan. Przez pierwsze dwie kwarty…

Liderem Zastalu był Sindarius Thornwell zdobywca 23 punktów. Doświadczony Amerykanin spędził na parkiecie ponad 36 minut. Na pytanie czy to było przepalanie diesla z dystansem i uśmiechem Jovanović odpowiedział, że to bardzo podobna historia. Powodów do radości nie miał z kolei Boris Balibrea. Trener MKS-u nie krył rozczarowania z postawy swoich zawodników. – To niedopuszczalne żebyśmy grali tak jak w pierwszej kwarcie – mówił podczas konferencji prasowej Hiszpan. Więcej w materiale wideo.