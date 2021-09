Jeden z najbardziej znanych detektywów w literaturze dziecięcej – czyli Detektyw Blomkvist – ma już 75 lat. Wydawnictwo Jung-off-ska postanowiło uczcić ten jubileusz ogłaszając wyjątkowy konkurs. Celem jest zapoznanie się młodych czytelników z książkami, których bohaterem jest właśnie ten niezwykle dociekliwy, a zarazem sprytny chłopiecoraz jego przyjaciele.

Żeby wziąć udział w konkursie należy nakręcić 5 minutowy filmik.

Który będzie, albo adaptacją jedną ze scen albo zapowiedzią jednej z przygód Detektywa Blomkvista. Albo zachęcajką, czyli zaproszeniem do poznania losów naszego bohatera.

Mówiła Marzena Wańtuch-Elińska, kierownik Działu Udostępniania Biblioteki Norwida. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat. Musi im towarzyszyć osoba pełnoletnia. Pierwszy etap konkursu jest lokalny. Gotowe filmy należy przesłać więc do 25 października 2021 roku do Centrum Bibliotecznego dla Dzieci i Młodzieży – Biblioteki Pana Kleksa. Później przyjdzie czas na etap ogólnopolski.

Z wszystkich tych filmików wybrane zostaną najciekawsze i najlepsze. Zostaną one nagrodzone. Zwycięska ekipa pojedzie na plan filmowy do Warszawy.

Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej 6 grudnia. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze jest ambasadorem konkursu i to na jej stronie znajdziecie więcej konkursowych szczegółów.