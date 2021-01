Już 14 stacji pomiarowych sprawdza jakość powietrza w Zielonej Górze. Większość z nich ufundowali prywatni sponsorzy. Tak jest choćby z nowymi punktami, które pojawiły się w Zawadzie i w Ochli.

W Zawadzie czujnik smogu zamontowano przy ulicy Szkolnej, a w Ochli – przy ulicy Stamma. Wyniki pomiarów można na bieżąco śledzić na stronie internetowej.

Możemu oglądać te odczyty i wiedzieć, jaki jest stan powietrza na naszych osiedlach, wiedzieć, czy warto wyjść na spacer, czy nie. A druga najważniejsza rzecz – żeby mieszkańcy wiedzieli, co się dzieje, gdy opala się w piecach złej jakości opałem, żeby też zwrócili na to uwagę.

Inwestorzy, którzy chcą dołożyć się do rozbudowy monitoringu jakości powietrza, mogą kontaktować się z operatorem systemu.

Jeśli ktoś ma chęć, chciałby wziąć udział i się zareklamować, to zapraszam. To jest prywatna firma mieszkańca naszej dzielnicy, który zamontował pierwszy czujnik w naszym mieście. I od tego się wszystko zaczęło. Zawsze byłem pewien, że Zielona Góra jest zielonym miastem – jest super, pięknie się mieszka pod lasem, tak jak my na Jędrzychowie. Ale okazało się, że odczyty ze stacji pomiarowych są złe.