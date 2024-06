Na początku maja, przy W69, odbyły się długo wyczekiwane derby województwa lubuskiego. Dwa punkty wywieźli zawodnicy z Gorzowa Wielkopolskiego. We wtorek również doszło do starcia pomiędzy obiema ekipa, jednak tym razem był to mecz rozegrany w ramach Ekstraligi U24. Podobnie, jak niemal miesiąc wcześniej, górą z tego starcia wyszli gorzowianie, którzy pokonali Falubaz Zielona Góra 47:43.

W drużynie gości, najlepiej spisał się Jakub Stojanowski, który na swoim koncie, zanotował 12 punktów (3,3,2,3,1). Z kolei spośród wszystkich zawodników Falubazu, najwięcej “oczek”, bowiem aż 12 (3,3,3,3,0), zgromadził Oskar Hurysz. Przyzwoicie zaprezentował się także Krzysztof Sadurski, który zdobył 11 punktów (2,2,3,2,2). Na torze zabrakło kontuzjowanego Michała Curzytka, wspierającego swoją drużynę z trybun.

Po pierwszej serii zawodów, na minimalnym prowadzeniu, była Enea Stal Gorzów, która chwilę później, powiększyła swoją przewagę do 6 punktów. Po dziewięciu gonitwach, Falubaz doprowadził stan rywalizacji do wyrównania. Trzy następne wyścigi, zakończyły się podziałem punktów, a tuż przed biegami nominowanymi, na prowadzenie 40:38, wyszedł Falubaz. W 14 biegu, na tor upadł Jonas Knudsen, który został wykluczony. Drugie podejście do przedostatniej odsłony spotkania, zakończyło się podwójnym zwycięstwem gości, którzy przed biegiem decydującym o losach meczu, odzyskali prowadzenie. Wówczas było 41:43. Ostatnia gonitwa padła łupem Mathiasa Pollestada, który przyjechał przed drugim Krzysztofem Sadurskim, trzecim Jakubem Stojanowskim oraz ostatnim Oskarem Huryszem.

Obecnie, klub z południowej części województwa lubuskiego, plasuje się na trzecim miejscu z dorobkiem 7 punktów. Liderem rozgrywek jest Polcopper Agromix Unia Leszno, a drugą pozycję zajmuje Impakt Włókniarz Częstochowa. Następne spotkanie Ekstraligi U24 z udziałem Falubazu Zielona Góra, odbędzie się 11 czerwca, o 17:00, w Toruniu. Wspomniane rozgrywki ponownie zawitają do Zielonej Góry 18 czerwca, o 17:00. Rywalem będzie niepokonany zespół z Leszna.

Ta linia wewnętrzna się przesunęła, szeroka nie była tak optymalna, jak w poprzednich biegach. W ostatnim wyścigu zgubiłem też ustawienia i nie wyjechałem ze startu. Starałem się gonić, ale to nie wyszło. Bardzo brakuje nam Michała Curzytka.

Ewidentnie brakuje Michała. Trudno go było zastąpić. On jest w rozgrywkach U-24 nie do zastąpienia. Dobre ściganie, parę dobrych wyścigów. Szkoleniowo ten turniej spełnił swoje zadanie.

Troszeczkę błędów popełnionych było. Było kilka wyścigów fajnych, poziom też fajny i w miarę wyrównany. Cieszę się, że w kluczowych momentach moi zawodnicy wytrzymali ciśnienie, wiadomo, że tu presji nie ma, ale podświadomie każdy ma wobec siebie oczekiwania i zna wynik.

Niektóre biegi wyszły tak, jakbym sobie tego życzył, ale dalej szukamy i pracujemy. Zadowolony byłbym w stu procentach, gdybym zdobył komplecik.

Miłosz Weryszko

Zobaczcie, jak spotkanie Falubazu ze Stalą wyglądało na zdjęciach DB Team/DariuszBiczynski.pl.