Gdy zajrzymy na stronę Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, zobaczymy w połowie pusty barometr krwi. To takie kropelki, które wizualizują ile obecnie centrum ma na stanie konkretnej grupy życiodajnego płynu.

– Te puste kropelki to są niestety kropelki oznaczające grupy krwi o Rh ujemnym. One nigdy nie będą pełne, nie oszukujmy się. Ale wakacje to taki czas, kiedy ich naprawdę brakuje. – mówi Krzysztof Piwowarczyk z Centrum Krwiodawstwa w Zielonej Górze.

To związane jest z tym, że tylko 15% naszej populacji ma grupę o Rh ujemnym, stąd tez dawców jest mniej. Do tego “kociołka” musimy dołożyć ten okres wakacyjny, który jak co roku jest dla nas bolączką. Dawcy wyjeżdżają na urlopy, nie odwiedzamy szkół.

– Do tego dochodzi wzmożona liczba wypadków. Trzeba pamiętać też o tym, że choroby nie śpią, szpitale nie przestają pracować, a do tego również potrzebna jest krew. – dodał Piwowarczyk. Donacja krwi jest całkowicie bezpieczna, a może ona uratować komuś życie.

Nasz organizm wytworzy sobie tyle krwi, ile stracił. Już po kilku godzinach zaczyna uzupełniać. Więc stwierdzenia, że oddanie krwi spowoduje nadciśnienie czy krwotoki z nosa, to jest oczywiście mit.

Wszystkie procedury związane z oddaniem krwi zajmują około czterdziestu minut. Szczegółowe informacje o tym, kto może zostać dawcą i jak przygotować się do zabiegu można sprawdzić na stronie internetowej centrum krwiodawstwa.