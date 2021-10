Kibice Enei Zastalu BC wydali swoją gazetę. Fani z Klubu Kibica Zastal przygotowali “skarb kibica”, który jednak nie odnosi się tylko do tegorocznego sezonu.

O #Dawaj Zastal – bo tak nazywa się ta gazeta mówi Tomasz Wiktorski, jeden z kibiców i twórców gazety.

To nie jest skarb kibica, który odnosi się do tu i teraz. Są historie całego Zastalu. Są wywiady z ludźmi, którzy są wokół klubu. Mówią o swojej pasji, o swojej pracy, o tym, jak widzą tę drużynę w przeciągu kilku lat. Np. Andrzej Fluegel opisuje swoją przygodę z Zastalem, jest też np. wywiad-rzeka z Rafałem Czarkowskim, który wspomina, jak to za jego czasów było. Cena niska, wydane 32 strony w bardzo dobrej jakości.