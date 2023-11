Dziewczyna Pop” – album zwiastowany przebojami takimi jak „FIFI HOLLYWOOD”, „Z Tobą na chacie” czy „SUPRO” z Taco Hemingwayem ujrzał światło dzienne pod koniec października.

Czwarty, studyjny album artystki to bez wątpienia jedna z najbardziej wyczekiwanych premier muzycznych tego roku! Dowodem tego może być Złota Płyta przyznana na kilka godzin przed oficjalną premierą oraz wyprzedany koncert na Towarze, który odbędzie się 2 grudnia w ramach Trasy 92’ promującej krążek.

To zdecydowanie najbardziej złożony projekt wydawniczy artystki. Daria tym razem postanowiła podzielić album na trzy rozdziały. Pod każdym z nich kryją się cztery premierowe utwory, a wraz z nimi osobna historia, warstwa wizualna i miejsce na mapie Stanów Zjednoczonych.

Ta płyta nie jest do końca popowa. Jest oparta na gitarach, ma mocniejsze brzmienia. Ale na wielu płaszczyznach mojego życia jestem dziewczyną pop. Nie cisnę na siłę, żeby być przesadnie offowa. Często słucham popu. Jeśli mam ochotę, oglądam głupie komedie romantyczne, śmieję się z memów. Nie wstydzę się tego. A jeśli nawet chcę zaśpiewać coś popowego, to to robię. Na przestrzeni lat wielokrotnie byłam szufladkowana. Alternatywa, indie rock, indie pop. Na koniec dnia jestem po prostu dziewczyną pop. – opowiada Daria o genezie tytułu płyty w jednym z wywiadów.