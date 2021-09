– Mam ważny kontrakt na przyszły sezon, nie planuję przeprowadzek – mówi Damian Pawliczak. Przed żużlowcem jeszcze jedna impreza w tym roku – udział w Memoriale Rycerzy Speedwaya.

Impreza, która odbędzie się w najbliższą sobotę, 18 września, będzie ostatnimi zawodami w tym roku w Zielonej Górze. Damian Pawliczak, kończy tym samym swój pierwszy sezon w gronie seniorów. Jak go ocenia?

Żużlowiec przyznaje, że elementem najbardziej do poprawy są u niego wyjścia spod taśmy.

Pytany o kończący się sezon uważa, że każdy dołożył cegiełkę do spadku. Sam wyrzuca sobie bieg z Unią Leszno, kiedy po starcie znalazł się na prowadzeniu, ale przy wyjściu z łuku popełnił błąd, który kosztował go utratę dobrego miejsca. Przypomnijmy, Falubaz ten mecz przegrał 44:46.

No i to ten bieg, którym Falubaz mógł wygrać mecz i mogliśmy zostać. Z moich win, to ta największa, ale myślę, że każdy jakąś cegiełkę do tego spadku przyłożył.