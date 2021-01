Półroczna zielonogórzanka Ania wciąż potrzebuje naszej pomocy! Dziewczynka zmaga się z rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA) i potrzebuje pieniędzy na terapię genową. Do zebrania niemało, bo w sumie 9,5 miliona złotych. Potrzeba jeszcze około 7 milionów. W tę sobotę – kolejna akcja dla Ani, czyli licytacje.

Do wykupienia będzie m.in. dzień z Michałem Wiśniewskim, trening z radnym Rafałem Kaszą, a nawet… sprzątanie domu przez Wioletę Haręźlak. Do licytacji dołącza się też raper Rademenez, czyli Radosław Blonkowski. Co zaoferował?

Możliwość tego, abym złożył życzenia w sposób rymowany, może być freestyle’owy. Każdy, kto to wylicytuje, będzie miał niepowtarzalną okazję na wyjątkowe życzenia, które będą stworzone tylko dla niego. Może to być dla pary z okazji rocznicy ślubu, dla taty, dla dziadka.

Licytacje rozpoczną się w sobotę, 23 stycznia o 17:00 na fanpage’u Radia Index. Rademenez jest także pomysłodawcą innej inicjatywy dla Ani – „RymowAnka”. Zachęca do tego, by nagrać film, na którym będziemy czytać, rapować lub śpiewać tekst wiersza „Lokomotywa”. Rademenez sam rozpoczął wyzwanie i nominował do niego kolejne osoby.

Każda osoba, która zostanie nominowana, czyta wiersz Juliana Tuwima – dowolny fragment „Lokomotywy”. Może to być zarapowane, zaśpiewane, może być po prostu wyrecytowane. To już zależy od tego, jak kto woli, jak to czuje. Osoby, które są nominowane, przelewają 10 złotych. Te, które są nominowane, a nie wykonają zadania, płacą 20. Nominowałem trochę osób.

Nominowany jest m.in. nasz redakcyjny kolega Romek Awiński, który poprowadzi licytacje dla Ani. O kolejnych pomysłach na wsparcie Ani będziemy jeszcze informować na antenie Indexu.