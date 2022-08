Władysław Dajczak ostro krytykuje działania Marka Cebuli, burmistrza Krosna Odrzańskiego, który kilka dni temu zaapelował do mieszkańców miasta o wsparcie. Chodzi o zakup i dostarczenie worków na śmieci, kaloszy oraz rękawic dla wolontariuszy, sprzątających śnięte ryby.

Według wojewody, włodarz Krosna Odrzańskiego nie powinien prosić o takie wsparcie. Bo Lubuski Urząd Wojewódzki tego typu artykuły może zapewnić każdemu potrzebującemu samorządowi. O czym też burmistrzowie zostali poinformowani.

Dziwię się Panu burmistrzowi, że apeluje do mieszkańców o takie rzeczy. To są kwoty, które dla gminy Krosno nie powinny być żadnym problemem.

Burmistrz Cebula uważa, że wojewoda powinien się skupić na zarządzaniu kryzysowym, a nie politycznych przepychankach słownych.

Nie czas na reprymendy. Czas na działanie i robienie roboty, którą my robimy. Powinno dojść do tego, ze to u nas ląduje ten słynny helikopter z tymi najważniejszymi ludźmi w państwie, ściskamy sobie dłonie i działamy razem. Bez względu na to, po której stronie stołu siedzimy.