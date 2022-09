Najbliższe spotkanie w ramach Czytelni Dramatu już w sobotę, 24 września. Tym razem odbędzie się przy ruinach pałacu w Zatoniu.

Czytelnia Dramatu to cykl spotkań organizowanych przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Norwida. Pierwsze spotkania odbyły się w 2020 roku, a już we wrześniu startuje nowa edycja. Miłośnicy tekstów romantycznych będą zadowoleni. Więcej o najbliższym spotkaniu mówi Janusz Łastowiecki z biblioteki Norwida.

Po wakacjach chcemy zaprosić na nową edycję w specyficznej lokalizacji, naszej ulubionej ostatnimi czasy, czyli Zatonie, ruiny pałacu w Zatoniu, gdzie będziemy czytać zapomniany nieco tekst romantyczny równie zapomnianego autora – Seweryna Goszczyńskiego. Tekst nazywa się „Król zamczyska” i wydaje się, że to jest idealna architektonika do tego, żeby pochylić się nad tym tekstem.

Do Zatonia na to spotkanie przyjedzie grono artystów, nie tylko z Zielonej Góry.

Adaptacją, reżyserią zajmuje się Jerzy Machowski. Reżyser, aktor, ale przede wszystkim, no niestety, najbardziej znany jest, przynajmniej dotychczas, z tego, że jest synem Ignacego Machowskiego. Niesłusznie, bo jest to chłopak, jako nieliczna postać wśród polskich twórców teatralnych, który zajmuje się polskim romantyzmem, reaktywacją tego romantyzmu, odczytywaniem na nowo, więc szczególnie czekamy właśnie na tę jego pracę. Czytać dla nas będzie Lech Mackiewicz, Janusz Młyński, Wojciech Romańczyk, Edyta Januszewska z Warszawy do nas przyjeżdża, no i Aleksander Stasiewicz.