Mycie i dezynfekcja rąk to podstawa higieny, zwłaszcza w czasach epidemii. Na terenie Zielonej Góry pojawiają się urządzenia do bezdotykowego odkażenia dłoni. Otrzymał je m.in. Szpital Uniwersytecki i poliklinika.

Dezynfekcja z pomocą sprzętu składa się z dwóch prostych kroków. Podkładamy ręce pod miejsce spryskania dłoni, a następnie naciskamy nogą przycisk na dole urządzenia.

Dzięki temu ograniczamy dotyk ramieniem czy jakąkolwiek częścią ręki do części stanowiska. Gwarantujemy w ten sposób nieprzenoszenie zarazków czy wirusa. Jest to stanowisko przeznaczone do użycia wszędzie tam, gdzie nie ma na przykład prądu, nie ma doprowadzenia zasilania elektrycznego. Można postawić urządzenie w zasadzie w każdym miejscu, przykotwić do podłoża, więc jest stabilne, wandaloodporne. Jest to mocna konstrukcja.