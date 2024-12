Czym będzie zajmowała się Młodzieżowa Rada Miasta? Radni podczas ostatniej, wtorkowej sesji przyjęli jej statut. Teraz właściwie wypada tylko czekać na wybory w poszczególnych szkołach i organ rozpocznie swoją działalność.

Olivera Wołkowicza, jednego z przedstawicieli młodych ludzi, podczas ostatniej sesji zapytaliśmy, dlaczego Młodzieżowa Rada Miasta miałaby powstać.

Niebawem w zielonogórskich szkołach rozpocznie się etap wyłaniania poszczególnych kandydatów do młodzieżowego organu.

Jeden kandydat na jedna szkolę. Szkola jest okręgiem. Chcielibyśmy, aby to podtrzymać, nie tak jak poprzednio. Będziemy się starali o to, by MRM miała swój budżet, by mogła działać i wspierać wydarzenia kulturalne.