Strzelectwo to szlachetna jednak wciąż mało popularna dyscyplina sportu. Polska w strzelectwie ma długą tradycję i zawsze możemy liczyć na medal czy to Mistrzostw Europy czy Świata, a w tym roku nawet medal olimpijski. Do Paryża wysyłamy bowiem siedmioro reprezentantów Polski, wśród nich zielonogórzanka Natalia Kochańska, która wystartuje w strzelaniu trzy postawy.

Na czym polega ta konkurencja? Jest to strzelanie z karabinu z odległości 50 metrów w trzech różnych pozycjach: leżącej, klęczącej i stojącej. W każdej z nich zawodnik ma do oddania 20 strzałów i na koniec sumuje się liczbę punktów. Jeśli łącznie jest 60 strzałów to maksymalnie można zdobyć 600 pkt. Do tej pory nikomu ta sztuka się nie udała. Rekordzista zdobył 596 punktów, a więc pomylił się tylko cztery razy.

W strzelaniu bardzo ważne jest opanowanie oddechu, utrzymanie stabilnej pozycji, a więc bardzo mocno pracują mięśnie kręgosłupa. Istotny jest też dobry wzrok jednak nie musi być sokoli. Wielu zawodników, co okazuje się dozwolone, przy celowaniu korzysta z soczewek. Jeszcze do niedawna w zawodach do rundy finałowej zaliczały się punkty zdobyte w kwalifikacjach. Teraz finałowa ósemka rozpoczyna walkę o medale z wyzerowanym kontem.

Jeśli chodzi o same zawody rundy kwalifikacyjne są rozgrywane na powietrzu więc nawet delikatny podmuch wiatru może zmienić trajektorię. Z kolei w serii finałowej o wyniku będą decydowały już tylko umiejętności bo rywalizacja przeniesie się do hali.

Konkurencje strzeleckie podczas Olimpiady w Paryżu będą rozgrywane od 27 lipca do 5 sierpnia. Natalia Kochańska do rywalizacji przystąpi 1. sierpnia.

Reprezentacja Polski na Olimpiadę w Paryżu w strzelaniu karabinowym trzy postawy:

Natalia Kochańska Gwardia Zielona Góra

Aleksandra Pietruk Kaliber Białystok

Maciej Kowalewicz Gwardia Olsztyn

Tomasz Bartnik Legia Warszawa