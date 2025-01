Wydaje się być regułą to, że dbamy o to, co dzieje się w naszej najbliższej okolicy. Poza sprzątaniem mieszkania lub ogrodu, warto pamiętać o dobru wspólnym, którym niewątpliwie jest czystość w naszym mieście.

Na porządek w mieście bez wątpienia ma wpływ wiele czynników. O części z nich decydują obywatele. Czy zielonogórzanie mogą przedstawiać się jako mieszkańcy miasta, które stawia na utrzymanie czystości? Głos w tej sprawie zabrali sami zainteresowani.

Zdaniem większości, nie ma problemu związanego z utrzymaniem czystości w Zielonej Górze.