Czy Zielona Góra dba o jakość powietrza? To pytanie powraca co jakiś czas. My dziś także o tej sprawie przy okazji uchwały sejmiku województwa lubuskiego.

Chodzi o wprowadzenia na obszarze naszego miasta „ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw”. Wszystko po to, by dbać o jakość powietrza. A z tym bywa różnie – mówił miejski radny zielonogórskiej Platformy Obywatelskiej Dariusz Legutowski odnosząc się do sejmikowej uchwały.

Dodajmy, że od nowego roku – jak czytamy w uchwale – „można użytkować wyłącznie kotły spełniające wymogi emisyjne klasy 5 oraz piece i kominki spełniające kryteria emisji i sprawności wg ekoprojektu”. Sankcje za nieprzestrzeganie zapisów uchwały antysmogowej sięgają nawet grzywny w wysokości pięciu tysięcy złotych.