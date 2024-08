Drożeje prąd, woda i gaz. Czy zapłacimy więcej za wywóz odpadów? – Nie będą to drastyczne zmiany, ale musimy brać pod uwagę podwyżkę. Ma na to wpływ nie tylko sytuacja globalna – mówił na antenie Radia Index dr Jarosław Flakowski.

W Zakładzie Gospodarki Komunalnej zmiana na stanowisku prezesa. Przed nowym zarządzającym Mirosławem Gruszeckim wiele wyzwań m. in. walka z szalejącymi podwyżkami. Czy w Zielonej Górze uda się utrzymać ceny za wywóz śmieci na obecnym poziomie? Pytał wiceprezydenta Flakowskiego Maciej Noskowicz.

Na ten moment cena jest stabilna. 129 zł na osobę to bardzo korzystna cena. Uspokajam mieszkańców – Nie planujemy robić cenowej rewolucji

Przypomnijmy nowy prezes ZGK oficjalnie rozpocznie pracę 16. sierpnia. Podwyżka cen wydaje się nieunikniona więc zadaniem Mirosława Gruszeckiego będzie ograniczenie jej do minimum. Wiceprezydent Zielonej Góry uspokaja twierdząc, że nowe stawki przyjdą dopiero z nowym rokiem.

Są brane pod uwagę drobne korekty. Nie będą to rewolucyjne i skokowe podwyżki. Musimy pamiętać o pracownikach ZGK, którzy mają swoje oczekiwania co do wynagrodzenia