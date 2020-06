Elektryczne pojazdy towarzyszą nam już niemal na każdym kroku. Po ulicach Zielonej Góry jeżdżą nowoczesne autobusy i taksówki, trafiają się też samochody z charakterystycznymi zielonymi tablicami. Transport elektryczny promuje Polska Izba Elektromobilności, powołana przez lokalną firmę Ekoenergetyka-Polska.

Co przemawia za korzystaniem z elektrycznego auta? Między innymi to, że zwiększa się liczba stacji do ich ładowania – uważa Krzysztof Burda, prezes stowarzyszenia Polskiej Izby Elektromobilności.

Podstawą jest infrastruktura. Mamy jedną naprawdę dobrą stację w Nowym Kisielinie. Jest to koncept zaczerpnięty ze stacji benzynowej, ponieważ tam możemy zarówno załadować swój samochód energią elektryczną, ale też spędzić czas w miejscu na odpoczynek. Niektórzy przyszli użytkownicy mają na przykład wątpliwości o zasięg. Mówią: „raz do roku będę jechał na wakacje i będę potrzebował auta z ogromnym zasięgiem”. To też się zmienia na plus dla samochodów elektrycznych, bo obecnie można kupić samochody, które mają po około 400 kilometrów zasięgu.

Zakup samochodu elektrycznego to jednak wciąż duży wydatek. I tu wyjścia są dwa: można kupić auto używane lub starać się o dofinansowanie.

Właśnie kilka dni temu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił program wsparcia zakupu samochodów elektrycznych. Dotyczy on głównie małych samochodów miejskich, które łapią się na dotację. Można dostać dopłatę w wysokości 18 tysięcy złotych.

Odpowiedzi na nurtujące pytania na temat elektrycznych samochodów i ekologii dostarczają webinary organizowane przez Polską Izbę Elektromobilności. Najbliższe internetowe spotkanie odbędzie się 2 lipca o godzinie 11:00. Tematem będą samochody ciężarowe.

W Zielonej Górze jest około czterdziestu elektrycznych samochodów, 15 taksówek i 42 autobusy.