– Koalicja składa się z czterech ugrupowań i każde szło do wyborów ze swoimi postulatami to, że nie będzie zbyt różowo było jasne od samego początku – mówił Tomasz Siemiński radny sejmiku województwa z ramienia “Trzeciej Drogi”. W “Rozmowie na 96FM” padło stwierdzenie, że nie spina się harmonogram zmian jakie obiecała koalicja.

Czy z tego małżeństwa z rozsądku wyjdzie to czego oczekiwali wyborcy? Koalicja przetrwa, ale musi sprawniej osiągać kompromisy. Mówił dzisiejszy gość Macieja Noskowicza.

Koalicja będzie trwała. Będą tarcia bo to jest żywy organizm, będziemy się spierać na temat składki zdrowotnej, mieszkania 0%, lasów państwowych czy środków z KPO gdzie powinny być rozlokowane. To jest naturalne

Budżet państwa jest w nienajlepszej kondycji, a koszty nagle nie wyparują. Społeczeństwo wciąż oczekuje zmian jednak prace nad nowymi ustawami grzęzną w biurach poselskich. Czy to efekt zaburzonej współpracy wewnątrz koalicji?

Nie jest to na rękę Platformie Obywatelskiej by Trzecia czy Lewica były silne, ale też nie jest jej na rękę żeby te ugrupowania były słabe. To jest mniej więcej jak współpraca przedsiębiorców nad jednym projektem i każdy mimo wykonanej pracy ma inne udziały