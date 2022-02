Język chiński w zielonogórskiej „trójce”? Już w przyszłym roku, może się to stać faktem. Bowiem szkoła została zaproszona przez Ambasadę Chińską do złożenia aplikacji w tej sprawie i z możliwości skorzystała.

Jak mówi Zbigniew Kościk, dyrektor liceum, zaplanowano już, że zajęcia miałyby się odbywać dla czterech grup 25-osobowych.

Ta aplikacja została także poprzedzona rozmowami z wydziałem oświaty Urzędu Miasta. Jest tutaj, powiem, błogosławieństwo na rzecz działań w tym kierunku. Nie znam możliwości strony chińskiej – ilu tych lektorów na całą Polskę strona chińska przewiduje. Byłby to wyjątek, jeśli chodzi o Zieloną Górę – pierwsza sytuacja – to może będzie element zachęcający stronę chińską do tego, żeby właśnie przyjrzeć się tej propozycji trzeciego liceum.