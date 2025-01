W budżecie obywatelskim nie do końca właściwie wyceniono tę inwestycję. Jeśli chodzi o oświetlenie. Musieliśmy ten projekt zoptymalizować. Z początkiem tego roku ruszy już przygotowanie tej inwestycji i to zadanie będzie zrealizowane. Będzie wyżej wyceniona? Były przez ekspertów dobrane po prostu inne konstrukcje słupów. Zostały one dopasowane. Myślę, że jak przekroczymy kwotę miliona złotych, to będziemy musieli…dołożyć do tego oświetlenia, to więc ten projekt będzie realizowany już w swoim trybie, jeśli chodzi o “Dołek”