– Gdy przychodzi kryzys, to pierwsze cięcia zaczynają się od „biurówki” – mówił w programie “Mamy nosa do biznesu” Łukasz Krępa z firmy Biuro Plus.

Jak koronawirus wpłynął na firmę, o której dzisiaj mówiliśmy w Radiu Index w naszej stałej audycji? Nasz gość branżę biurową określił mianem swoistego barometru gospodarczego, który precyzyjnie wskazuje na to, czy to czas powodzenia, czy kryzysu.

Nie będę ukrywał, że w momencie kryzysu pierwsze cięcia zaczynają się od “biurówki”. To jest nasza obserwacja i powtarzamy to od lat, że jak zaczyna dziać się źle, to widać od razu w naszych obrotach. Firmy rezygnują z towarów bardziej prestiżowych, na rzecz mniej prestiżowych. Cięcia są. Od kilku tygodni widzimy bardzo poważne spadki obrotów, rzędu kilkudziesięciu procent.

W firmie, która w sumie zatrudnia 80 osób, skupiają się teraz właśnie na zachowaniu miejsc pracy.

Nie ukrywam, że robimy wszystko, aby utrzymać miejsca pracy na dotychczasowym poziomie. Gros tych ludzi jest z nami kilkanaście, a czasami nawet kilkadziesiąt lat. Z szacunku do nich nie jesteśmy sobie wyobrazić tzw. “cięcia etatów”. Wykonujemy wszelkie zabiegi, które pomogą utrzymać nam to zatrudnienie, siłą rzeczy musi to się odbić na płacach. Minimalizujemy straty.

